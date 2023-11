Unternehmen in Radevormwald Firma Gira gehört zu den besten Ausbildern bundesweit

Einen besonderen Fokus legte die Studie 2023 auf die Lehrkompetenzen der Unternehmen. Dabei ging es vor allem um die Kernkompetenzen und Rollen der Ausbilder, aber auch darum, wie diese gefördert und weiterqualifiziert werden. Das Radevormwalder Familienunternehmen erreichte in drei der fünf Kategorien die höchste Punktzahl. „Bei unserem Ausbildungsmarketing müssen wir nach Ansicht der Experten nachlegen“, sagt Rothe. „Hier haben wir inzwischen jedoch schon einiges auf den Weg gebracht. So sind etwa einige unserer Auszubildenden in sozialen Medien aktiv und berichten dort über ihren Alltag bei Gira.“ Dass der Radevormwalder Mittelständler nicht nur bei seinen Auszubildenden, sondern auch bei den Mitarbeitern einen guten Ruf genießt, hat die unabhängige Arbeitgeberbewertungs-Plattform www.kununu.com Gira bestätigt. Nach ihren Angaben gehört die Firma zu den „fünf Prozent der beliebtesten Arbeitgeber im deutschsprachigen Raum“, die auf Kununu bewertet worden sind. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,1 von maximal möglichen fünf Punkten und einem Weiterempfehlungsindex von 96 Prozent liegt Gira nicht nur über den Werten der Elektro-/Elektronik-Branche, sondern hat sich auch die Auszeichnung als „Top Company 2024“ verdient.