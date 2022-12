Gebäudetechnikspezialist aus Radevormwald Gira erfüllt Wünsche zum Fest

Es hat Tradition beim Gebäudetechnikspezialisten Gira: Seit 2015 bereiten Im Herbst jedes Jahres Auszubildende des Familienunternehmens aus Radevormwald ihr „Weihnachtswunder“ vor. Organisation und Umsetzung dieses Projekts liegen dabei komplett in den Händen des Firmennachwuchses. Vier Kinder- und Seniorenheime im Bergischen Land hat das 14-köpfige Projektteam mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr beschenkt. 280 liebevoll und bunt verpackte Weihnachtspäckchen konnten die Azubis in der vergangenen Woche an Kinder und Jugendliche in den Kinderheimen „Gotteshütte“ in Hückeswagen und „Hossenhaus“ in Solingen sowie an die Bewohner des Seniorenhauses und im „Haus Thiele“ in Radevormwald verteilen.