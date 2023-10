Unternehmen in Radevormwald Firma Kuhn geht neue Wege bei Mitarbeitersuche

„In Zusammenarbeit mit Fachdiensten und dem Integrationsamt werden immer wieder maßgeschneiderte Lösungen gefunden, um einen leidensgerechten Arbeitsplatz zu gewährleisten“, berichtet das Unternehmen. Dies zeigten Beispiele wie Mitarbeiter mit Gehbehinderung, die Fußwege in der Halle oder auf dem Werksgelände mit einem E-Scooter zurücklegen, oder ein Mitarbeiter, für den ein klimatisierter Gabelstapler angeschafft wurde, so dass die Bedienung trotz der Erkrankung an Multipler Sklerose möglich ist.