Unternehmen aus Radevormwald Gira präsentiert neue Produkte in Frankfurt

So stellt das Unternehmen ein komplett überarbeitetes Schaltersortiment vor. Zugleich will Gira in Sachen Nachhaltigkeit bei seinen Schaltern mit dem neuen Programm „Gira E2 Lichtgrau Rezyklat“ Maßstäbe setzen. Dessen Kunststoffteile bestehen zum überwiegenden Teil aus recyceltem Kunststoffgranulat aus eigener Produktion. „Derart reduziert sich infolge eines erheblich geringeren Primärenergieeinsatzes in der Herstellung der CO 2 -Fußabdruck der sichtbaren Elemente dieses Designschalters wie Rahmen oder Wippe um bis zu 54 Prozent im Vergleich zu ihren Pendants, die komplett aus Neumaterial hergestellt werden“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.