Feuerwehrorchester Radevormwald : Orchester probt für Adventskonzert

Herbstkonzert des Feuerwehrorchesters im November 2019 im Bürgerhaus. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Bekannte Weihnachtslieder und auch anspruchsvolle Musik sorgen für Weihnachtsstimmung und Vorfreude aufs Fest. Es wird ein Solo-Stück mit Bariton-Saxofon und Begleitung geben sowie ein Weihnachstmedley.

Für Chöre und Orchester war die Corona-Pandemie eine harte Bewährungsprobe. Immerhin galt monatelang ein Probenverbot. Keine Treffen, kein gemeinsames Spielen oder Singen. So traf es auch das Feuerwehrorchester Radevormwald. Im Sommer 2020 gab’s die letzten Proben, im November folgte der Lockdown – und fortan waren bis zum Sommer 2021 keinerlei richtige Proben mehr möglich. Umso erfreulicher ist es, dass sich die Musiker entschlossen haben, für Samstag, 18. Dezember, 16 Uhr, zu einem Konzert im Advent ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz einzuladen. „Als die Proben im Sommer 2021 wieder begannen, waren wir alle sehr froh. Aber regelmäßig zu proben, ohne ein konkretes Ziel vor Augen zu haben, das war für uns schon auch nicht gerade motivierend“, berichtet Janine Hett, Saxofonistin im Orchester und zuständig für Werbung und Plakate. Also habe der Vorstand entschieden, ein Adventskonzert zu organisieren, und fortan kamen auch wieder mehr Musiker zu den Proben, immer freitags ab 19.30 Uhr in der Hauptwache der Feuerwehr an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Derzeit bestreiten 20 bis 25 Musiker diese Proben, insgesamt zählt das Orchester etwa 45 Musiker.

Vor dem vierten Advent dürfen sich die Besucher nun auf eine Stunde Unterhaltung freuen. Bekannte Weihnachtslieder und auch anspruchsvolle Musik lassen kurz vor Heiligabend sicher schon ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen. Janine Hett will noch nicht zu viel aus dem Programm verraten. Nur so viel: Es wird ein Solo-Stück mit Bariton-Saxofon und Begleitung geben sowie ein Weihnachstmedley. „Die Stimmung ist jedenfalls bestens“, sagt die Sprecherin des Orchesters. Bis zum Konzert wird jetzt eifrig weiter geprobt – inklusive eines Probentages, an dem die Musiker einen Tag lang zusammenspielen und am Feinschliff arbeiten.

Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende am Ausgang gebeten, um die Jugendausbildung und das Orchester selbst zu unterstützen. Nach aktuellem Stand gilt die 3G-Regel. Besucher müssen also geimpft, genesen oder getestet sein. Daher ist auch schon um 15 Uhr Einlass. Alle sollten einen Abstand von 1,5 Metern einhalten und im gesamten Gebäude eine Maske tragen. Am Sitzplatz darf die Maske dann abgenommen werden.

(rue)