Einsatzkräfte aus Radevormwald : Feuerwehrfrauen üben Rettung bei Pkw-Notfällen

Radevormwald Bei einem Seminar wurde in Theorie und Praxis vermittelt, mit welcher Technik Unfallopfer rasch und sicher aus den demolierten Fahrzeugen gerettet werden können.

Zwei weibliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald haben in der vergangenen Woche an einer Weiterbildung teilgenommen, bei der es um das Thema Technische Hilfeleistung bei Autounfällen ging.

Sowohl in Theorie als auch in der Praxis – wie unschwer auf dem Bild zu sehen – wurde den Teilnehmerinnen vermittelt, wie man in Notfällen Patienten schnell und sicher aus Unfallautos retten kann. Dabei ging es auch um die verschiedenen Techniken, mit denen ein demolierter Pkw aufgeschnitten werden kann. Das wurde dann an „Unfallfahrzeugen“ gleich geprobt und anschließend im Gespräch ausgewertet.