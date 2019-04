Einheit Stadt und Orchester : Feuerwehr feiert drei Tage – mit Tag der offenen Tür

radevormwald Die Einheit Stadt der Freiwilligen Feuerwehr in Radevormwald lädt von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. April, zum großen Frühlingsfest ein. Außerdem lädt das Feuerwehrorchester für Sonntag zum Tag der offenen Tür ein.

Das Frühlingsfest startet am kommenden Freitag ab 20 Uhr mit der Mallorca-Party und Dj Marc. Der Eintritt kostet sieben Euro. „Wer da noch nicht genug hat, kann am Samstag mit Live-Musik der Partyband YouWho ebenfalls ab 20 Uhr weiterfeiern“, kündigt Sprecher Marcus Strunk an. An diesem Abend kostet der Eintritt neun Euro.