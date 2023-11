Sturm Ciaran wütet auch in Radevormwald Feuerwehr beseitigt umgestürzte Bäume

In der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstagvormittag wehte es auch in der Bergstadt heftig. Sturmtief Ciaran erreichte mit seinen Ausläufern das Bergische Land. Die Folge waren reihenweise umgestürzte Bäume, mit denen die Radevormwalder Feuerwehr ordentlich zu tun hatte, berichtete Feuerwehrchef Dietmar Hasenburg.