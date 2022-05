Einsatz in Radevormwald : Feuerwehr befreit Pferd aus einer misslichen Lage

Das zahme Tier hatte sich überschlagen und war mit den Hufen in Seitenlage an einer Gebäudewand liegengeblieben. Foto: Feuerwehr

Walkmüllersiepen In Walkmüllersiepen hatte sich ein zahmes ausgewachsenes Reitpferd überschlagen und war mit den Hufen in Seitenlage an einer Gebäudewand liegengeblieben.

Ein glückliches Ende nahm eine außergewöhnliche Tierrettung der Radevormwalder Feuerwehr am Dienstag gegen 17.37 Uhr. Die Einheit Stadt wurde nach Walkmüllersiepen alarmiert. Dort hatte sich ein zahmes ausgewachsenes Reitpferd überschlagen und war mit den Hufen in Seitenlage an einer Gebäudewand liegengeblieben.

„Das Pferd war durch die angrenzende Gebäudewand nicht in der Lage, selbstständig wieder aufzustehen“, teilte die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mit. Das Tier wurde schließlich mit Schwerlastschlingen umwickelt und über Auffahrbohlen händisch von der Gebäudewand wieder hochgezogen und anschließend in Bauchlage gedreht.

Glücklicherweise gelang es dem Pferd anschließend, nach einer kurzen Ruhephase, sich selbst wieder auf die Beine zu stellen. „Das Pferd ist wohlauf und nicht verletzt“, teilte die Feuerwehr nach dem etwa dreistündigen Einsatz mit.

