Jugendangebot in Radevormwald Rader Ferienspaß hat 2024 extrem guten Zulauf

An solch einen Zulauf des Ferienspaßes kann sich Britta Hallek von der städtischen Jugendförderung kaum erinnern. Seit 25 Jahren, so lange gibt es das Jugendamt in der Stadt, ist sie schon mit der Organisation und Planung des Ferienspaßes betraut. Doch so lange wie in diesem Jahr, verrät die 52-Jährige, habe sie noch nie an der Anmeldung gesessen. Ganze acht Stunden habe sie am ersten Anmeldetag damit verbracht, die Wünsche der Eltern und Kinder entgegenzunehmen und sie in die entsprechenden Listen einzutragen. 367 Anmeldungen an einem Tag. Ein neuer Rekord.