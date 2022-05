Jugendförderung in Radevormwald : Ferienspaß startet 2022 wieder richtig durch

Die Flugschau der Greifvögel in der Falknerei Bergisch Land in Remscheid ist immer wieder ein Ereignis. Foto: Jürgen Moll (Archiv)

Radevormwald So umfangreich war das Programm der Veranstaltungsreihe in den Sommerferien noch nie, auch dank vieler Kooperationspartner, wie Jugendamtsleiter Jörn Ferner betont. Hier ein Blick auf einige Höhepunkte.

So prall gefüllt war das Heft mit den Terminen des Ferienspaß in Radevormwald noch nie. Mehr als 100 Angebote für Mädchen und Jungen umfasst das Programm im Jahr 2022. Nach den Corona-Jahren starten die Organisatoren wieder richtig durch, um Kindern und Jugendlichen aktive Sommerferien zu bescheren. Der Ferienspaß ist ein Angebot der Jugendförderung des Jugendamtes, das von Jörn Ferner geleitet wird. „Ohne unsere Kooperationspartner könnten wir das nicht stemmen“, hatte er in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses betont.

Ab dieser Woche ist das Programm des Ferienspaß – diesmal in zwei Heften – in der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz erhältlich. Auch online unter www.radevormwald.de kann es eingesehen werden. Alle Angebote hier aufzuführen, ist nicht möglich, aber auf einige Höhepunkte soll schon einmal aufmerksam gemacht werden.

Info Ab dem 7. Juni läuft die Anmeldung Stadtbücherei Die Anmeldung startet am Dienstag, 7. Juni um 10 Uhr in dem Mehrzweckraum des Bürgerhauses, der über die Stadtbücherei zu erreichen ist. An diesem Tag hat die Bücherei durchgängig bis 18 Uhr geöffnet. Die Anmeldung an den Folgetagen erfolgt zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtbücherei.

Los geht es am Montag, 27. Juni, von 8 bis 19 Uhr mit einem Ausflug ins Toverland, dem niederländischen Freizeitpark. Mädchen und Jungen von zehn bis 17 Jahren können teilnehmen, maximal 50 Personen. Die Kosten betragen 28 Euro.

Am 27. Juni startet auch die Woche „Girls Power Days I“, die nur für Mädchen im Alter von sechs bis neun Jahren gedacht ist. Bis Freitag, 1. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr, gibt es viele Aktionen in und um den Jugendtreff „Life“ auf der Brede. Maximal sieben Teilnehmerinnen können dabei sein, die Kosten betragen 20 Euro. Die zweite Woche „Girls Power Days“ folgt dann vom Montag, 4. bis Freitag, 8. Juli. Diesmal sind Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren die Zielgruppe.

Am Dienstag, 28. Juni, geht es von 9.30 bis 14 Uhr ins „7th Space“ nach Langenfeld, wo in der virtuellen Realität die Teilnehmer (Mädchen und Jungen von zehn bis 16 Jahren) in andere Welten eintauchen und beispielsweise mit Haien schwimmen oder Dinos streicheln können. 40 Spiele stehen zur Auswahl. Das Ganze kostet 20 Euro. Ein zweiter Termin ist am Montag, 18. Juli.

Ebenfalls am Dienstag, 28. Juni, startet das Spielplatzprojekt Hölterhof. Die Hütte auf dem Gelände mit ausleihbaren Spielgeräten wird geöffnet, verschiedene Überraschungsaktionen warten auf die Teilnehmer. Weitere Termine sind am Donnerstag, 30. Juni, Dienstag, 5. Juli, Donnerstag, 7. Juli, Dienstag, 12. Juli, Dienstag, 19. Juli und Donnerstag, 28. Juli, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Kosten fallen nicht an.

Rund um Beton geht es am Donnerstag, 30. Juni 14 bis 15.30 Uhr und am Mittwoch, 6. Juli, von 11 bis 13 Uhr beim „Betonspaß“ in den Jugendräumen. Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren sind eingeladen, aus dem Baustoff Schmuck oder Schalen herzustellen. Fünf Euro kostet die Teilnahme.

In die geheimnisvolle Unterwelt der Region geht es am Freitag, 1. Juli, von 9.30 bis 13.15 Uhr bei einer Höhlen-Abenteuertour. Geboten wird für Mädchen und Jungen von neun bis 16 Jahren eine exklusive Erlebnisführung durch unbeleuchtete Gänge und Engstellen in der Kluterthöhle in Ennepetal. Wer mit unter Tage will, ist mit zwölf Euro dabei.

Lego-Spielzeug ist Kult, und am Freitag, 1.Juli, können alle interessierten Kinder von 10 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr am Lego-Tag in der Stadtbücherei teilnehmen. Eltern sind natürlich ebenfalls willkommen. Für die Teilnehmer enstehen keine Kosten.

Die Erlebnissportart Parkour wird immer beliebter. An zwei Tagen – 2. und 3. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr – bietet der RTV in der Turnhalle der Carl-Diem-Straße einen Einführungskurses für Mädchen und Jungen von zwölf bis 17 Jahren an. Zehn Euro betragen die Gebühren.

Zur Schmetterlingssuche in den Maximilianpark Hamm geht es am Montag, 4. Juli von 9 bis 17 Uhr. Besucht werden nicht nur das Schmetterlingshaus, sondern auch die Playmobil City-Action-Magic-Lightshow und die tollen Wasser-Spielplätze. Mädchen und Jungen von acht bis 16 Jahren sind eingeladen. Mit 14 Euro sind Teilnehmer dabei.

Der nächste Ausflug geht dann am Mittwoch, 6. Juli, zum Galileo-/Sauerland-Pyramidenpark in Lennestadt. Von 9 bis 15 Uhr erleben Mädchen und Jungen von acht bis 16 Jahren spannende, witzige und lehrreiche Mitmachausstellungen zu Themen wie Roboter, Raumschiffe und Bodenschätze. Zehn Euro kostet das Ganze.

Schon ein Klassiker unter den Ferienspaßangeboten sind die Besuche im Fledermausrevier am Ülfebad. Die Tiere können beobachtet und mit einem Detektor hörbar gemacht werden. Ausrichter ist der Bergische Naturschutzverein, die Leitung hat Tom Klinkenberg. Mädchen und Jungen von sechs bis zwölf Jahren können am Donnerstag, 7. Juli, von 21.30 bis etwa 23 Uhr daran teilnehmen. Ein weiterer Termin ist am Donnerstag, 28. Juli.

Ebenfalls um geflügelte Tiere, allerdings um diverse Greifvögel, geht es am Freitag, 8. Juli, von 14 bis 17 Uhr. Dann besuchen die Teilnehmer nämlich die Falknerei Bergisch Land in Remscheid. Für sechs Euro können Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 16 Jahren sich anmelden.

Eine Natur-Erlebnis-Woche findet statt von Montag, 11. bis Freitag, 15. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Mädchen und Jungen von acht bis 13 Jahren können dann den Wald erkunden und andere Ausflüge ins Freie unternehmen. Die Kosten betragen 25 Euro. Eine weitere Natur-Erlebnis-Woche folgt von Montag, 18., bis Freitag, 22 Juli.

Die Freie evangelische Gemeinde Grafweg lädt für Montag, 11. Juli, von 13 bis 17 Uhr zu einem Ausflug in den Kletterwald in Wetter/Ruhr ein. Mädchen und Jungen von zehn bis 13 Jahren können dann beweisen, dass sie vor Höhen keine Angst haben. Die Kosten betragen elf Euro.

Einmal der Held oder die Heldin eines Videospiels sein, das können Teilnehmer am Montag, 11. Juli, 13.15 bis 17.30 Uhr im „BattleKart“ in Köln. Ein reales Rennen auf einer virtuellen Strecke fordert einiges ab. Wer zehn bis 16 Jahre alt ist und 27 Euro bezahlt, kann mitmachen.

Ein Ausflug zum Flughafen Köln/Bonn steht am Mittwoch, 13. Juli, 11.45 bis 17.30 Uhr, auf dem Programm. Mit dem Besucherbus fahren die Teilnehmer auf das Vorfeld und erleben, was alles rund um die Abfertigung eines Flugzeugs passiert. Mädchen und Jungen von acht bis 17 Jahren sind die Zielgruppe, 14 Euro kostet das Ganze.

Die Jägerschaft lädt am Mittwoch, 13. Juli, 19 bis 22 Uhr, ein, mit auf die Pirsch zu gehen, unter dem Motto „Mit dem Jäger zum Hochsitz“. Hase, Fuchs und Reh in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können Mädchen und Jungen von acht bis 16 Jahren – kostenfrei.

Das Pflanzenlabyrinth „Irrland“ ist am Donnerstag, 14. Juli, von 8 bis 18.30 Uhr das Ziel. Dazu sind Familien mit Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren eingeladen, die Kosten betragen 19 Euro.

Das Mitmachmuseum „Phänomenta“ in Lüdenscheid wird ebenfalls am Donnerstag, 14. Juli, von 14 bis 17.30 Uhr besucht. Dabei können Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 13 Jahren in die Welt der Physik und Technik eintauchen. Veranstalter ist die FeG Grafweg.

Immer wieder beliebt ist die Fahrt in den Movie Park in Bottrop, diesmal am Mittwoch, 20. Juli, von 9 bis 18 Uhr. Mädchen und Jungen von zehn bis 17 Jahre können mitfahren, das Ganze kostet 30 Euro.

Für echte Springinsfelde ist das Jumphouse in Köln gedacht. Free Jump, Video Jump, Survival Jump, Ninja Box und Race Arena – sprunghafter kann‘s kaum werden. Dieser Ausflug steigt am Donnerstag, 21. Juli, von 9.30 bis 14.30 Uhr, teilnehmen können Mädchen und Jungen von zehn bis 16 Jahren, die Kosten betragen 20 Euro.

Ein Klassiker unter den Ausflugszielen im Bergischen ist der Märchenpark in Altenberg. Am Freitag, 22. Juli, von 10 bis 14 Uhr geht es in die Welt der Gebrüder Grimm, unter anderem gibt es eine Rallye und anschließend „Pommes rot-weiß“. Sechs Euro kostet das Ganze, Mädchen und Jungen von acht bis 16 Jahren können mitfahren.

Wer einmal da sitzen möchte, wo sonst nur der Trainer des 1. FC Köln sitzen darf und durch die Katakomben ins RheinEnergie-Stadion einlaufen wie die Spieler, der kann dies am Mittwoch, 27. Juli, bei einer Stadiontour von 9.30 bis 18 Uhr für 25 Euro Teilnahmegebühr. Anschließend toben und spielen die Teilnehmer – Mädchen und Jungen von sechs bis 14 Jahren – durch den Indoor-Spielpark „Silly Billy“.

Und noch mal Kartfahren: Die Kartbahn „Cool runnings“ in Gevelsberg ist am Freitag, 29. Juli, von 14.30 bis 17.45 Uhr das Ziel, Mädchen und Jungen von 13 bis 18 Jahren können gegen 25 Euro Teilnahmegebühr dabei sein.

Natürlich gibt es auch diesmal wieder die Museums-Stadtrallye des Heimatvereins, bei dem Mädchen und Jungen von sieben bis zwölf Jahren zeigen können, wie gut sie sich in die Geschichte ihrer Heimatstadt einarbeiten können. Die Veranstaltung findet statt am Montag, 1. August, von 9.30 bis 12 Uhr. Die Teilnahme kostet nur einen Euro.

Wasserskifahren auf der Bahn in Langenfeld steht am Montag, 1. August, auf dem Programm. Von 11 bis 17 Uhr können Mädchen und Jungen von elf bis 17 Jahren dabei sein, die Gebühr beträgt 20 Euro.

Der Ferienspaß endet in diesem Jahr wieder mit dem großen Abschlussflohmarkt in der Innenstadt. am 6. August.