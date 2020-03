Freizeit in Radevormwald : Feierabendmarkt findet am Freitag wie geplant statt

Die neue Saison des Feierabendmarktes in der Rader Innenstadt beginnt am Freitag. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Es wird jede Woche neu entschieden, ob der Feierabendmarkt stattfindet, aber der Auftakt in die neue Saison am kommenden Freitag ab 16 Uhr ist gesichert – trotz Coronavirus.

Es gibt eine gute Nachricht für alle Freunde des Feierabendmarktes, die vielleicht befürchtet haben, dass auch diese beliebte Veranstaltung, die am Freitag, 13. März, in die neue Saison starten soll, ein Opfer der Coronavirus-Krise wird.

Und so können die Besucher sich für Freitag ab 16 Uhr auf folgende Marktbeschicker freuen: Zoltan Diehl ist mit seinem „Wilden Grill“ auf dem Markt und bietet Wildspezialitäten und Wein an. Viola Grefrath ist wieder mit „Vivi’s Suppenzauber“ vor Ort. Sizilianische Brotspezialitäten und Nudelgerichte erwarten die Besucher am Stand „La soluzione“ von Vincenzo Urso.

Spezialitäten aus der Domstadt gibt es am Stand „Ellis Kölsche Küche“ von Elli Hönsch. Pfannkuchen und mehr bietet René Weigt am Stand „Renés Pfannenspezialitäten“ an. Die landesweit bekannte „Historische Senfmühle“ aus der Eifelstadt Monschau ist mit Norbert Specht ebenfalls am Freitag auf dem Radevormwalder Marktplatz vertreten.