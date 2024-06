Kunstinitiative Radevormwald Fahnenkunst mit großer Unterstützung aus dem Nähcafé

Nach einem Medizinstudium arbeitete der Künstler Schwer als Kinderpsychiater an der Uniklinik Essen und studierte in den 1980er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschüler von Erwin Heerich. In späteren Jahren nahm er verschiedene Lehraufträge an deutschen Kunsthochschulen an. Seine Arbeiten sind in zahlreichen Museen, Sammlungen und im öffentlichen Raum vertreten. Zurzeit ist eine neue Installation des Künstlers (ART WALK) auf der Shopping Mall des Düsseldorfer Flughafens zu sehen, informiert Freudenberg.