Radevormwalder erhält Bewährungsstrafe Vater bestreitet pädophile Neigung

Der Richter am Wipperfürther Amtsgericht konnte und wollte nicht verstehen, wie ein zweifacher Vater mit seinen Kindern auf der Couch sitzen und kuscheln und sich wenig später am Computer Bilder und Videos anschauen kann, auf denen Kinder aufs schwerste sexuell missbraucht werden. So muss es jedoch in der Familie eines 36-jährigen Radevormwalders passiert sein.