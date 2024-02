Zugunglück von Dahlerau 1971 Buch arbeitet ein Radevormwalder Trauma auf

Auch Sigrid Augst-Hedderich hat eine persönliche Erinnerung an jenen furchtbaren Tag. Sie war damals 14 Jahre alt, wohnte im alten Postgebäude in Beyenburg, oberhalb der Bahnstrecke. „Seit über 50 Jahren sehe ich die Szenen am Bahnhof in Beyenburg noch vor mir“, berichtet sie. Sie sah, wie der Unglückszug den Bahnhof verließ – nur sieben Minuten vor dem fatalen Zusammenstoß.