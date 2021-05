Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Radevormwald : „Dolce Vita“ zieht um zum Marktplatz

Noch werden die neuen Räumlichkeiten hergerichtet. Ksenia Nuccio und Salvatore Nuccio freuen sich auf das neue Eiscafe am Matt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der neue Standort des Eissalons, der bislang an der Schlossmacherstraße ansässig war, ist am Marktplatz. In einigen Wochen soll es so weit sein. „Dieser Sommer wird gut“, ist das Inhaber-Ehepaar Nuccio überzeugt.