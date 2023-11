Goldhochzeit in Radevormwald Mit Beharrlichkeit zum Eheglück

1973 fand Helmut Schreitmüller eine Wohnung in Dabringhausen und heiratete seine Auserwählte kirchlich in Hasten. „Mein Mann war beim Kauf des Brautkleides dabei, was eigentlich kein Glück in der Ehe bringen soll“, berichtet die Jubilarin amüsiert. Allen Unkenrufen zum Trotz hat das Paar schon längst das Gegenteil bewiesen. 1977 kam Sohn Sven, 1979 Sohn Lars zur Welt. 1981 zog die Familie nach mehreren Umzügen in eine große Eigentumswohnung nach Radevormwald Auf’m Winkel, wo Sohn Kai 1981 und Tochter Meike 1983 geboren wurden.