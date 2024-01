Paar lernte sich im Radevormwalder Ortsteil Honsberg kennen Spät geheiratet – nun ist Goldhochzeit

Da Schleswig-Holstein mit Geflüchteten überbelegt war, wurde auch der Familie Buck nahegelegt, nach Nordrhein-Westfalen umzusiedeln. „Wir wollten aber nicht in eine Großstadt“, berichtet der Jubilar. Per Landkarte fiel die Entscheidung auf Radevormwald als neue Heimat. Hier fand Manfred Buck eine Arbeitsstelle als Landmaschinenschlosser bei der Firma Hildebrandt in Honsberg – und zwar in direkter Nachbarschaft zur Wohnung seiner heutigen Ehefrau. „Ich hatte ihn eher gekannt, als meinen ersten Mann, der an Krebs gestorben ist“, sagt Edeltraud Buck und schmunzelt. Entsprechend wenig Zeit benötigten die Radevormwalder, um festzustellen, dass sie gut zueinander passten. „Es war ein Volltreffer“, bringt es Manfred Buck auf den Punkt.