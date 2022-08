Radevormwalder Ehepaar Biekowski feiert Eiserne Hochzeit : Starker Zusammenhalt trotz Gegensätzen

Radevormwald Annette und Edmund Biekowski feiern am Mittwoch ihre Eiserne Hochzeit. Im Mittelpunkt stehen die große Familie – und das politische Engagement des CDU-Mitglieds.

Wohnungen Zunächst wohnten die Biekowskis mit ihren Kindern in Keilbeck, später am Wiedenhofkamp. Vor neun Jahren zog das Ehepaar in Stadtnähe an die Bahnhofstraße.

Seine heutige Ehefrau kam mit ihrer Mutter und drei Geschwistern 1952 nach Radevormwald. Geboren wurde sie als Annette Renz in Rumänien, ihre Jugend verbrachte sie in der Lüneburger Heide. Bei einem Aufenthalt in der Jugendherberge in Bad Godesberg, wo sie zusammen mit ihrer Freundin mit dem Rad hingefahren war, lernte sie deren Bruder, Edmund Biekowski, kennen. Er war den Mädchen mit dem Zug hinterhergereist. „Was ist das denn für’n Blödmann?“, lautete damals ihre Begrüßung. „Der Abend wurde dann aber doch noch richtig schön“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Schon ein Jahr später, 1953, gab sich das junge Paar das Ja-Wort – zunächst standesamtlich im Rathaus, anschließend in der Kirche St. Marien. „Unsere Mütter hatten die Hochzeit arrangiert, weil ich schwanger war“, verrät die 83-Jährige. Als Hausfrau und Mutter kümmerte sie sich um die Kinder und den Haushalt, während ihr Mann viel unterwegs war in seinen Funktionen als Eisenbahner, Gewerkschafter, Schöffe, Mitglied im Stadt-, Kreis- und Bezirksplanungsrat. „Ohne meine Frau und die Unterstützung meiner Kinder hätte ich mich nicht so engagieren können“, betont Edmund Biekowski, der für die vielen kommunalpolitischen Tätigkeiten von 1970 bis 1998 von seinem Beruf freigestellt wurde. Seine Ehefrau hatte sich damit arrangiert und ihm den Rücken freigehalten. „Ich habe mich nie einsam gefühlt, und Langeweile kenne ich nicht“, sagt sie rückblickend. Beschäftigung gab es genug, beispielsweise mit dem Nähen von Kleidung für die Kinder, dem Sport im Dahlerauer Turnverein, Kochkursen, Kegelclub, Sticken, Stricken und dem Knüpfen von Teppichen. Außerdem hatte die fünffache Mutter zehn Jahre bei der Post gearbeitet und mehrere Kirchengemeinde-Freizeiten für Kinder als Köchin begleitet. Dreimal im Jahr ging es in den Urlaub – meistens mit dem Zug. „Wir waren oft in Königswinter, in Italien, Schweden, Norwegen und Afrika“, nennt das Paar nur einige der Ziele. Allein drei Mal war das Paar mit dem Wohnmobil am Nordcap, während Edmund Biekowski 3000 Kilometer der Strecke mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Seit einer Herz-Operation 2012 musste er dieses Hobby jedoch aufgeben.