Radevormwalder Seniorenheim an der Uelfestraße Rader „Dönekes“ im Seniorenheim

Vielleicht mögen die Knochen und Muskeln einem im Alter nicht mehr so weit oder nicht mehr so schnell tragen wie einst. Womöglich sehen auch die Augen nicht mehr so scharf, die Ohren haben ein bisschen Hörvermögen einbüßt. Doch sobald Melodien aus der Kindheit und frühen Jugend erklingen, erhellt sich das Gesicht, die Augen funkeln. Plötzlich ist man wieder 15 Jahre alt, die Eindrücke aus einer lang vergessenen Zeit flimmern wieder so präsent wie lange nicht mehr vor dem inneren Auge – und die Erinnerungen blühen wieder auf.