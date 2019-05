Katholische Kirchengemeinde : Das Altenberger Licht brennt nun auch in Rade

Radevormwald/Altenberg Der Pfarrverband der katholischen Kirchengemeinde Radevormwald-Hückeswagen gehört diese Mal zu den Gruppen, denen das Licht direkt überreicht wurde.

In der Aussendungsmesse ging der Diözesanjugendseelsorger des Erzbistums Köln, Tobias Schwaderlapp, in seiner Predigt auf das Motto des diesjährigen Treffens ein, die Begriffe „Wutmensch“ und „Mutmensch“. Viele Personen würden gerade in verschiedenen Zusammenhängen wütend sein, legte Schwaderlapp dar. Dies zeige, dass ihnen ein bestimmtes Anliegen wichtig sei. Manche blieben allerdings in diesem „Ist-Zustand“ stehen. „Der mutige Mensch hebt hingegen den Blick und sagt: ‘es könnte auch anders sein, und vielleicht könnte ich dazu einen Beitrag leisten, was wird’“, sagte Schwaderlapp. Der Mut, Dinge anzupacken, sei ein Hoffnungszeichen, das zehn Tage nach dem Osterfest besonders deutlich werde. Dies gelte auch für die Kirche, die „eine Gemeinschaft ist derer, die sich um das Lagerfeuer der Hoffnung versammeln und die Hoffnung kultivieren“, so Schwaderlapp.