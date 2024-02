TV Herbeck Dartspieler verpassen nur knapp eine Sensation

Die erste Mannschaft spielte am vergangenen Sonntag im Viertelfinale des NWDV-Pokal (Top 8 NRW-weit) gegen das Dart Team Köln. Die Spieler aus der Domstadt gaben sich in Radevormwald die Ehre und stellten sich in der Spielstätte des TV Herbeck an der Flurstraße vor.