Niederlassung in Radevormwald : Commerzbank am Markt wird schließen

Radevormwald Der Zeitpunkt ist noch unklar, doch das Ende der Filiale steht fest. Die Niederlassung in Radevormwald ist eine von 50 Geschäftsstellen, die bundesweit geschlossen werden. Ein Grund ist der vermehrte Trend zu digitalen Bankgeschäften.

Die Geschäftsstelle der Commerzbank am Marktplatz in der Radevormwalder Innenstadt wird in absehbarer Zeit schließen. Das hat der zuständige Pressesprecher des Kreditinstituts, Dr. Matthias Kretschmer, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Bundesweit werde die Commerzbank 50 Filialen schließen, erläutert er. „In unserer Region ist der Standort Radevormwald betroffen. Zeitplan und Details zur Schließung der einzelnen Standorte werden jetzt erarbeitet.“ Wann genau die Geschäftsstelle ihre Pforten für immer schließen wird, ist daher noch nicht klar. Natürlich würden die Kunden vor Ort rechtzeitig informiert.

Schließungswellen Die Commerzbank hat in den vergangenen Jahren einschneidend ihr Filialnetz ausgedünnt. Vor dem Beginn der Corona-Pandemie betrieb das Kreditinstitut deutschlandweit noch rund 1000 Filialen. Anfang 2021 hatte der neue Commerzbank-Konzernchef Manfred Knof angekündigt, die noch bestehenden 790 Filialen auf 450 zu reduzieren. Nunmehr läuft also die nächste Welle der Schließungen an.

Bei den erwähnten 50 Filialen handle es sich größtenteils zum Standorte, die bereits während der Corona-Pandemie geschlossen wurden und nun nicht mehr neu öffnen. Die Commerzbank stehe weiterhin flächendeckend in Deutschland mit 400 Standorten für die Bankgeschäfte der Kunden bereit, außerdem gebe es an zwölf Standorten bundesweit Beratungscenter, die auch abends und am Wochenende erreichbar seien, was dem Zeitplan vieler Kundinnen und Kunden entgegen komme. Der Kontakt sei telefonisch, per E-Mail oder per Video von zu Hause oder unterwegs möglich. „Unsere Beratungscenter schließen die Lücke zwischen Filialen und Online- bzw. Mobile Banking“, erklärt Kretschmer.