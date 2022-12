Winterball in Radevormwald Rades Cheerleader erleben trotz Pandemie Zulauf

Ausnahmsweise mal nicht in knappen Shorts und Röckchen, Sportklamotten und Turnschuhen, sondern hübsch herausgeputzt in Abendgarderobe, begegneten sich die Mitglieder des Radevormwalder Cheerleading-Vereins „Xtream Cheer & Gymnastics“ am Samstagabend auf einer ganz anderen Art und Weise. Erstmals in seiner Geschichte organisierte der Verein einen Winterball, um in geselliger Runde, völlig abseits des Sports, Zeit zum Austausch und neuem Kennenlernen zu bieten. Denn viele Vereinsmitglieder, hat Geschäftsführer Marco Templin festgestellt, kennen sich überhaupt nicht. „Es kommt häufiger vor, dass sich Eltern unserer Athletinnen, die sich kennen, zufällig bei uns begegnen und dann völlig erstaunt sind, dass sie auch in unserem Verein sind.“