Politik in Radevormwald CDU macht sich für inklusive Spielplätze stark

Die CDU-Fraktion im Radevormwalder Rat will sich für inklusive Spielplätze stark machen. In einer aktuellen Pressemitteilung weisen die Christdemokraten darauf hin, dass laut eine Studie der Aktion Mensch und dem Forschungsinstitut für Inklusion und Bewegung und Sport (FIBS) aus dem Jahr 2023 von zirka 1000 begutachteten Spielplätzen in ganz Deutschland rund 80 Prozent nicht so gestaltet sind, dass Kinder mit Behinderung diese auch nutzen können. Auch die restlichen 20 Prozent der Spielplätze sind demnach nicht gänzlich barrierefrei, „so dass man nicht von einer vollständigen Teilhabe sprechen kann.“