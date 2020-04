Politik in Radevormwald : CDU verwahrt sich gegen SPD-Vorwürfe

Politik in Radevormwald

Radevormwald Die Christdemokraten verteidigen ihr Abstimmungsverhalten zu den Steuerhebesätzen im Haushalt.

Gegen die Kritik der SPD an ihrem Vorstoß zu Gewerbesteuer wehrt sich die Radevormwalder CDU mit einer Stellungnahme. Ratsmitglied Rosemarie Kötter, die stellvertretender Geschäftsführerin der SPD Radevormwald, hatte der CDU vorgeworfen, sie fordere zwar von der Verwaltung ein Entgegenkommen bei der Gewerbersteuer für krisengebeutelte Unternehmen, habe jedoch bei der Verabschiedung des Haushaltes selber dafür gestimmt, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B zu erhöhen.

Gegen die Kritik verwahren sich der Bürgermeisterkandidat der CDU, Jürgen Fischer, und der Fraktionsvorsitzender Dietmar Busch: „Die CDU-Fraktion hat nach sorgfältiger Abwägung dem Haushalt 2020 am 9. März zugestimmt. Wir haben versucht durch eine geringe Anhebung der Gewerbesteuer und einer moderaten Erhöhung der Grundsteuer B die Lasten auf alle Bürger gleichmäßig zu verteilen. Zur Klarstellung: Auch die Gewerbebetriebe zahlen neben der Gewerbesteuer auch eine Grundsteuer B und tragen damit auch zur Haushaltskonsolidierung bei.“

Der Haushalt sei unter der Führung von Bürgermeister Johannes Mans in die Ratssitzung eingebracht worden, so die Christdemokraten. „Es verwundert schon sehr, dass die Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die AL, die ja bekanntlich eine Wiederwahl von Johannes Mans unterstützen, seinem Haushalt nicht zustimmen. Sind sie in diesem Punkt nicht von seiner Arbeit überzeugt?“