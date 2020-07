Kommunalwahl in Radevormwald : CDU startet mit Videos in den Kommunalwahlkampf

CDU startet mit Videos in den Kommunalwahlkampf

Kommunalwahl in Radevormwald

Radevormwald

Schon jetzt steht fest: Es wird ein etwas anderer Wahlkampf werden, den Parteien und Wählergemeinschaften für die Kommunalwahl in Zeiten von Corona führen müssen. Seit Freitag hat auch die CDU Radevormwald als größte Fraktion im Rader Stadrat die heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet und stellt auf ihren Internetseiten sowie auf den Social-Media-Seiten ihr neues Video vor. Präsentiert wird dabei in gut zweieinhalb Minuten ein Streifzug durch die politischen Kernthemen in Radevormwald: Digitale Zukunft, Familie, Schulen, Sportanlagen, Stadtteilkonzepte, schnelles Internet, Freiwillige Feuerwehr, Ordnungspartnerschaft, Gesundheitskonzept und Rade als Wirtschaftsstandort. Das alles unter dem abschließenden Werbeslogan „Radevormwald. Besser. Machen“.