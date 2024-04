Politik in Radevormwald CDU schlägt „Kiss + Ride-Zonen“ am Bildungshaus „Am Kreuz“ vor

Radevormwald · Wenn an der Elberfelder Straße künftig eine Bildungs- und Betreuungseinrichtung entsteht, geht es auch darum, wie vor allem die Kinder sicher in die Schule oder in die Kita kommen. Die CDU hat ein paar Vorschläge...

03.04.2024 , 14:00 Uhr

Auf dem Grundstück an der Kaiserstraße/Elberfelder Straße in Richtung Kommunalfriedhof soll das neue Bildungshaus entstehen. Foto: Joachim Rüttgen

Die Planungen für das neue Bildungshaus „Am Kreuz“ laufen auf Hochtouren. „Die CDU-Fraktion ist sich sicher, dass eine moderne und zukunftsorientierte Bildungs- und Betreuungseinrichtung für die Bürger unserer Stadt entsteht“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Dejan Vujinovic. Bei der Planung dieses Projekts stehe für die CDU-Fraktion die Sicherheit der künftigen Nutzer – insbesondere der Kinder – an vorderster Stelle. „Hierzu ist aus unserer Sicht eine sichere, einfach verständliche und klar strukturierte Verkehrsplanung erforderlich. In diesem Zusammenhang kommt der Planung der Parkmöglichkeiten sowie der Planung der Flächen für das Bringen und Abholen eine wesentliche Bedeutung zu“. sagt Vujinovic. Daher schlage die CDU in ihrem Antrag sogenannte „Kiss + Ride-Zonen“ sowie für den Bereich vor der Kindertagesstätte seitliche Parkmöglichkeiten entlang der Straße vor. Die „Kiss + Ride - Zonen“ könnten zudem mit einem zeitlich begrenzten Halteverbot (VZ 286) geplant werden – beispielsweise von 7 bis 17 Uhr. So könnten diese Flächen außerhalb der Schulzeiten zusätzlich durch Anwohner oder sonstige Nutzer der Schul- und Sportgebäude genutzt werden. „Zudem erscheint es aus verkehrlicher Sicht zielführend, wenn die seitlichen Parkbuchten schräg abgewinkelt zur Fahrbahn geplant werden“, berichtet Vujinovic. Dies erleichtere besonders das rückwärts gerichtete Einfahren von der Parkfläche auf die Fahrbahn. Hinzu kommt laut CDU die Planung einer Einbahnstraßenregelung über die geplante Ringstraße. Hierdurch entstünden weder Verzögerungen noch Behinderungen durch Begegnungsverkehr. Des Weiteren sei der Verkehrsfluss gerade für die Vielzahl an Kindern durch die Ausrichtung in eine Fahrtrichtung sehr gut einzuschätzen. „Außerdem ist eine geringere Fahrbahnbreite erforderlich, so dass mehr zusätzliche Parkflächen im gesamten Plangebiet realisierbar wären“, findet der CDU-Fraktionsvorsitzende. Die Auswirkungen auf die Anwohner seien aus Sicht der CDU-Fraktion gering, da eine intensive Nutzung der Ringstraße ausschließlich in einem kleinen Zeitraum im Bereich des Schulbeginns und des Schulendes zu erwarten seien. Zudem sei zu erwarten, dass durch die Verkehrsführung in eine Richtung, eine ansonsten zu erwartende Fahrzeugverdichtung (Zwei-Richtungsverkehr, Parken, Rangieren) vermieden wird, schreibt Vujinovic. „Ziel der CDU ist eine sichere und einfache Verkehrsführung, sowie eine möglichst entspannte Bring- und Abholsituation“, erklärt er. „Unser Vorschlag vermeidet es zudem, für die geplanten Verkehrsflächen übermäßig in den Planungs- und Nutzungsraum des Bildungshauses eingreifen zu müssen.“

(rue)