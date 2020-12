Kostenpflichtiger Inhalt: Kreistagsabgeordneter aus Radevormwald hakt nach : Gibt es Alternativen zum Impfen in Gummersbach?

Der Ort des Impfzentrums im Kreis steht fest. Doch wie wird dies im Detail funktionieren für jene, die weit entfernt wohnen? Foto: dpa/Owen Humphreys

Radevormwald Der Radevormwalder CDU-Kreispolitiker Christoph Schlüter hat eine Anfrage an den Fachausschuss des Kreises für Gesundheit und Notfallversorgung formuliert. Er will wissen, ob es Sonderregelungen für Menschen an der Peripherie des Kreises geben kann.