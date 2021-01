Politik in Radevormwald : CDU-Fraktion freut sich über Wahlergebnis

Radevormwald NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist zum neuen Bundesvorsitzenden der CDU gewählt worden. Lokale CDU-Politiker begrüßen das Wahlergebnis.

Armin Laschet ist am Samstag auf dem digitalen Bundesparteitag zum neuen Vorsitzenden der CDU gewählt worden. In der Stichwahl gegen Friedrich Merz siegte der NRW-Ministerpräsident. Eine Stichwahl wurde nötig, da im ersten Wahlgang keiner der drei Bewerber eine absolute Mehrheit erzielte. Norbert Röttgen schied im ersten Wahlgang aus.

Dejan Vujinovic, CDU-Fraktionsvorsitzender in Radevormwald, hat die Wahl am Samstag per Live-Stream verfolgt. „Es war eine spannende Wahl. Wir hatten drei starke Kandidaten, deren Bewerbungsreden alle gut waren“, sagt Dejan Vujinovic. Dass Armin Laschet sein Favorit war, kommuniziert er offen. „Ich kenne den Ministerpräsident von meiner Arbeit in Düsseldorf. Seine moderne und sehr persönlich Rede war für mich ein richtiger Gänsehautmoment.“