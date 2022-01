Raubtiere im Stadtgebiet aufgetaucht : Rader CDU fordert ein „Wolfsmanagement“

Radevormwald Mögliche Probleme durch die Rückkehr des Raubtieres müssten realistisch eingeschätzt werden, erklären Fraktionsmitglieder und der Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven. Die ersten Schritte auf NRW-Ebene seien zum Glück schon getan.

Die Sichtung von Wölfen auf Radevormwalder Gebiet hat für viel Aufsehen in der Stadt gesorgt. Die CDU Radevormwald und der Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven schalten sich nun in die Diskussion ein. Ihre Forderung: Es brauche ein „Wolfsmanagment“, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass die Präsenz von Wölfen auch Risse von Nutztieren zur Folge hat. „„Allein im letzten Jahr starben in NRW mehr als 40 Nutztiere infolge von Wolfsrissen. Umso wichtiger ist es, den mit Landesmitteln geförderten Präventionsmaßnahmen eine Verordnung an die Seite zu stellen, um in den Grenzen des Europarechts und des Bundesnaturschutzgesetzes gegen Wolfsangriffe vorgehen zu können.“ Der Landtag habe daher in der vergangenen Woche auf Antrag der CDU-FDP-Regierungskoalition die Erarbeitung einer Wolfsverordnung beschlossen.