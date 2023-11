CDU Radevormwald Ehrung für 170 Jahre Mitgliedschaft

Karl-Otto Osenberg, Erni Huckenbeck und Renate Greif feierten 40-jährige CDU-Mitgliedschaft, Rudi Willmann 50 Jahre. Willmann war 25 Jahre im Rat, Erni Huckenbeck und Renate Greif jeweils 20 Jahre. Huckenbeck war zudem stellvertretende Bürgermeisterin, Renate Greif acht Jahre Vorsitzende der CDU. Während sich Rudi Willmann nach der Wahl 2020 zurückgezogen hat, gehören Renate Greif und Erni Huckenbeck noch heute zur Fraktion. „Karl-Otto Osenberg hätten wir gerne in der CDU in die Mitarbeit einbezogen, dagegen stand aber sein jahrzehntelanges vielfältiges ehrenamtliches Engagement in ganz verschiedenen Bereichen – aktuell als ein Motor der Aktion Pakete für die Ukraine. Wir danken für diese Arbeit, aber auch für die lange Treue zur CDU“, sagte Uellenberg.