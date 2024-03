Ehrenamtspreis der CDU Radevormwald Ehrenamtspreis – CDU-Vertreter beim Mittagstisch

Das Versprechen wurde nun in dieser Woche eingelöst und den vielen Personen ausdrücklich der Respekt und der Dank für das ehrenamtliche Engagement in der Stadt ausgesprochen, als Vorbild für viele andere Menschen in dieser Stadt. „Das Ehrenamt hält das Leben in dieser Stadt am Laufen“, zeigten sich die CDU-Vertreter überzeugt.