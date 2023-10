Mitgliederversammlung in Radevormwald CDU will stärker auf das Thema Sicherheit setzen

Radevormwald · Die Christdemokraten kündigen an, sich verstärkt den Sorgen um die Sicherheit in der Stadt zu widmen. Deutliche Kritik gab es an der Migrationspolitik und den Heizungsplänen der Ampel. Gerd Uellenberg wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt.

17.10.2023, 16:00 Uhr

Bei der Versammlung im Foyer des Bürgerhauses: der alte und neue Stadtverbandsvorsitzende Gerd Uellenberg, Landtagsabgeordneter Jens Nettekoven, Kreistagsabgeordneter Christoph Schlüter, Frationsvorsitzender Dejan Vujinovic und Sebastian Schlüter, stellvertretender Vorsitzender. Foto: Stefan Gilsbach

Die Radevormwalder CDU hat am Montag in ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand und Delegierte für die Kandidatenaufstellung der Europawahl im Jahr 2024 bestimmt. In den Ansprachen ging es aber auch um einen Rückblick auf die politische Arbeit der vergangenen Monate und Jahre sowie um eine Bestimmung der eigenen Positionen – nicht zuletzt mit Blick auf die nächste Kommunalwahl.