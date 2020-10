Stadt Radevormwald : Bürgermeister: Wir müssen Solidarität zeigen

Johannes Mans fordert die Einwohner der Stadt in der neuen Situation zu Solidarität auf. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Johannes Mans bittet die Einwohner um Verständnis für die neuen Corona-Einschränkungen. Von Seiten der Verwaltung werde alles getan, was möglich sei, um die Gefahren für die Gesundheit abzuwenden.

(s-g) Zum Beginn der neuen Einschränkungen in der Corona-Pandemie, die für vier Wochen gelten sollen, wendet sich Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans an die Bürger. „Ich appelliere als Bürgermeister an Sie: Setzen Sie Ihre Energie für den Erhalt unserer Gesellschaft ein und sorgen Sie für die Gesundheit Ihres Nachbarn. Die gegenseitige Unterstützung, Solidarität und Verlässlichkeit sollte von jedem Einzelnen wahrgenommen und nachvollziehbar erlebt werden.“

Von Seiten der Verwaltung werde alles getan, was möglich sei, um die Gefahren für die Gesundheit abzuwenden, versichert der Bürgermeister. „Seit März stehen wir in einem engen Austausch mit der Gesundheitsbehörde des Oberbergischen Kreises, die auch für die Bürger unserer Stadt Radevormwald zuständig ist. Bitte zeigen Sie auch Verständnis für die Personen, die in den kommenden Wochen die von Bund und Land getroffenen Regelungen erklären, aber auch durchsetzen müssen. Sie tun dies, um gesundheitlichen Schaden von jedem Einzelnen abzuwenden.“ Eine der Prioritäten der Verwaltung sei in dieser Lage, dass Schulen und Kindergärten nicht wieder geschlossen werden müssten. „Deshalb hoffe ich auf Ihre Unterstützung und Einsicht, weil wir es nur gemeinsam schaffen können“, schreibt Mans. „Bitte beschränken Sie Ihre Kontakte auf das Notwendigste und beachten Sie vor allem die bekannten und weiterhin geforderten Schutzmaßnahmen: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmasken tragen und geschlossene Räume zu lüften.“

Er sei zuversichtlich, „dass wir das in Radevormwald schaffen, wenn ich sehe, wie diszipliniert die Schüler und zum Beispiel die Kunden vor Geschäften warten oder zum Beispiel in der Innenstadt auf dem Wochenmarkt der Maskenpflicht nachkommen“, erklärt der Bürgermeister, der darauf setzt, dass die Radevormwalder bald die Corona-Teststrecke, den „Drive in“ im Brunsbachtal in Hückeswagen nutzen können. Auf diese Weise werde das Testen schneller vonstatten gehen und auch leichter erreichbar sein. „Dies ist uns vom Kreis zugesagt worden.“

Wer Beschwerden habe, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen könnte, solle sich telefonisch an den Hausarzt wenden, erläutert der Bürgermeister: „Dort erhalten Sie weitere Informationen, wie Sie sich verhalten sollen.“ Informationen dazu bietet auch die Homepage des Oberbergischen Kreises unter www.obk.de Ergänzende Informationen gibt die Stadt Radevormwald unter www.radevormwald.de

„Die Gesundheit ist ein hohes Gut, und wenn wir dafür mal teilweise Erschwernisse auf uns nehmen müssen und hin und wieder auf die eine oder andere liebgewordene Aktion verzichten müssen, dann können wir später gemeinsam feiern“, zeigt sich Mans für die Zukunft hoffnungsvoll.