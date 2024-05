„WohnZimmer“ an der Nordstraße Bürgermeister unterzeichnet Bauantrag

Es geht weiter mit dem „WohnZimmer“ an der Nordstraße: Bürgermeister Johannes Mans hat diese Woche den Bauantrag unterschrieben und freut sich über den Fortschritt des Projekts, an dem das Gebäudemanagement zusammen mit dem beauftragten Architekturbüro quadrat + architekten arbeitet. Das Gebäude wird nach Angaben der Stadt mit einer Beteiligung des Landes NRW und des Bundes im Zuge der Städtebauförderung in Höhe von 60 Prozent finanziert.