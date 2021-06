Radevormwald in der Corona-Pandemie : Mans: Jetzt nicht leichtsinnig werden

Radevormwald Kreis-Inzidenz muss dauerhaft unter 50, damit auch in Rade Lockerungen greifen. Der Bürgermeister bittet die Bürger deshalb um einige Tage Geduld, bis die Regeln des Landes NRW eine weitere Lockerung zulassen.

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz Anfang der Woche wieder über den Wert 50 angestiegen ist, hat sich Bürgermeister Johannes Mans an die Menschen in Radevormwald gewandt. Sein Appell: Jetzt nicht leichtsinnig werden und damit den Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie verspielen. „Leider hat sich die Inzidenzlage im Oberbergischen Kreis, und damit auch in Radevormwald, nicht so entwickelt, wie es sich alle in der Stadt gerne gewünscht hätten“, erklärt das Stadtoberhaupt. „Durch den erneuten Anstieg einer Inzidenz auf mehr als 50 am Dienstag wird es so schnell keine weiteren Lockerungen geben können. Nächster Stichtag wäre nach jetziger Sicht der 10. Juni.“