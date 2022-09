Unbekannte beschädigen und stehlen neue Schilder : Bürgermeister zeigt sich entsetzt über Vandalismus

Radevormwald Unbekannte Täter haben die erst jüngst aufgestellten Schilder „Wir sind bunt – kein Platz für Rassismus in Radevormwald“ entweder massiv beschädigt oder gestohlen.

Kaum waren die sieben neuen Schilder „Wir sind bunt – kein Platz für Rassismus in Radevormwald“ an den Ortseingängen aufgestellt, da wurden sie von bislang noch unbekannten Tätern auch schon wieder massiv beschädigt oder sogar geklaut, wie die städtische Referentin Flora Treiber am Donnerstagnachmittag mitteilte. Sogleich erstattete die Stadtverwaltung Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei .

Ein solcher Vandalismus würde das positive Image der Stadt massiv beschädigen, meint Mans. „Wir sind nicht bereit einzulenken und werden die Schilder natürlich wieder aufstellen“, kündigt er an. Auch über weitergehende Maßnahmen werde man beraten. „Wir wollen uns diesem Mob nicht geschlagen geben und sehen uns in der Verantwortung, Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, sagt er. Auch Simon Woywod zeigt sich trotzig und gibt die Marschroute „Jetzt erst recht!“ heraus. Er sei schockiert, in welch kurzer Zeit die Täter die Schilder zerstört hätten. Das sei immerhin eine Sachbeschädigung. Man werde sich jetzt nicht kleinkriegen lassen. Und so verfolge man auch weiterhin die Strategie „Wir sind bunt“. Diese Grundhaltung sei nicht zu diskutieren, und das Verhalten der Täter natürlich völlig inakzeptabel.