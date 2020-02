Jecke Zick in Radevormwald : Bürgerhaus mal wieder „kunterbund“

Radevormwald Am späten Freitagnachmittag startete das „Kunterbunte Bürgerhaus“ - angesichts der schrecklichen Ereignisse in Hanau mit einem etwas anderen Beginn.

(rue) Ausverkaufter Saal: Das „Kunterbunte Bürgerhaus“ des Karnevalistischen Kunterbunds KG Rua Kapaaf startete am späten Freitagnachmittag – nach den schrecklichen Ereignissen in Hanau dieses Mal mit einer etwas anderen Eröffnung. Sitzungspräsident Thomas Lorenz verwies auf die deutsche Homepage der Unesco. Dort heißt es, dass die Willkommenskultur des Karnevals sehr einladend wirke. Migranten fänden in ihm einen einfachen Zugang zur regionalen Gemeinschaft. Gemeinsam jeck zu sein, sich zu verkleiden, in andere Rollen zu schlüpfen und ausgelassen zu sein, gehöre zum Karneval. Deshalb sei der Rheinische Karneval 2014 in die Liste der immateriellen Kulturgüter aufgenommen worden. „Dieses Kulturgut dürfen wir nicht durch mörderische Taten beschädigen lassen“, sagte Lorenz. Und gab damit nach einem Moment der Stille die Bühne frei für Büttenredner, Tanzgruppen (hier die KG Dürscheder Mellsäck) und Musikbands. foto: jürgen moll