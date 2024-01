Radevormwalder Bürgerbusverein Freifahrtscheine für alte Handys

Und der Bürgerbusverein hat sich auch einen besonderen Anreiz überlegt, um die Menschen zum Mitmachen zu bewegen: Es gibt vier Freifahrtscheine für den Bürgerbus. Also sind Interessierte aufgerufen, im Bürgerbus am Busbahnhof oder an einer der 33 Haltestellen der Stadtlinie ihr Gerät abzugeben. Bis zu sechsmal täglich wird die Stadtlinie bedient.