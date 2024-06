Mobilität in Radevormwald Bürgerbus fährt seit 20 Jahren durch Rade

Immer meinen noch viele Radevormwalder, dass der Bürgerbus nur für ältere Menschen fährt. Aber jeder kann mitfahren, ob alt oder jung. Und durch viele besondere Möglichkeiten, wie die Fahrt nach Filde zum Waffelessen oder Wandern, zum Hofkaffee und Kaffeetrinken in die III. Uelfe oder zu allen Discountern in Radevormwald ist der Bus eine klimaneutrale Alternative auch zum Auto. Allein an 33 Haltestellen in der Stadt kann ein- und ausgestiegen werden. In den 20 Jahren fuhren schon über 162.000 Fahrgäste mit dem Bürgerbus.