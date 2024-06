20 Jahre Bürgerbus in Radevormwald „Man fühlt sich einfach wohl im Bus“

Sicherlich könnte sie an der einen oder anderen Stelle auch den normalen Busverkehr nutzen. Doch das will die Radevormwalderin nicht. Denn im Bürgerbus, sagt sie überzeugt, habe sie sehr viel Spaß. „Die Busfahrer sind super, helfen einem, und man fühlt sich einfach wohl im Bus. Es ist wie eine kleine Familie.“ Die 84-Jährige ist mit den Fahrerinnen und Fahrern nach der langen Nutzung per Du. Mindestens einmal in der Woche, manchmal bis zu zweimal, fährt Burk mit dem Bürgerbus in die Innenstadt. „Die Haltestelle ist bei mir vor der Haustür schräg gegenüber. Ich muss also nicht lange dahin laufen. Ich rufe an und werde einfach abgeholt“, zählt die Seniorin die Vorzüge auf.