Caritas, AOK und Sparkasse : Bürger packen für arme Kinder

Auch im Dezember 2020 gab es die Weihnachtswunschbaum in den Räumen der Sparkasse in Radevormwald (hier mit Michael Scholz). Foto: Jürgen Moll

Radevormwald/Hückeswagen Die beliebten Weihnachtswunschbäume von Caritas, AOK und Sparkassen stehen ab dem 1. Advent auch wieder in den Räumen der Banken in Radevormwald und Hückeswagen.

Es ist wieder eine schöne Gemeinschaftsaktion: Caritas, AOK und die Sparkassen starten auch in diesem Jahr wieder ihre beliebte Aktion „Weihnachtswunschbaum“, bei der Bürger armen Kindern zu Weihnachtspäckchen verhelfen. Start ist am kommenden ersten Adventswochenende – zum 19. Mal. „Mittlerweile ist der Wunschbaum schon fast eine kleine Institution, an der sich die Bürger gerne beteiligen“, findet Willbert Paffrath vom Caritasverband des Oberbergischen Kreises.

Die Weihnachtswunschbaum-Aktion richtet sich an Kinder aus finanziell bedürftigen Familien. In früheren Jahren wurden viele Mädchen und Jungen aus finanziell schwachen Familien mit Paketen beglückt. „Es ist jedes Jahr immer wieder schön zu sehen, wie engagiert hier die Bevölkerung ist und bereit ist, Kindern zu einem Weihnachtsfest zu verhelfen. Gerade jetzt in der Zeit der Pandemie sehen wir, welch großen Druck die Familien erleben“, sagt Caritasdirektor Peter Rothausen.

Mit der Aktion soll an den Festtagen mit Hilfe großherziger Bürger auch in bedürftigen Familien für glückliche Kinderaugen gesorgt werden. Der Höchstbetrag eines Wunsches liegt bei etwa 25 Euro. Die Wunschzettel kann man dort wieder abgeben, wo man auch den Zettel abgenommen hat. Bis 10. Dezember werden die fertig eingepackten Wunschpakete angenommen. Die Pakete werden von den Mitarbeitern der Caritas an die Familien weitergegeben, so dass das Geschenk Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegt.

Die Weihnachtswunschbäume stehen auch in den Sparkassen Radevormwald, Hohenfuhrstraße 19-21, und bei der Sparkasse Hückeswagen, Peterstraße 4. Die Aktion wird offiziell am kommenden Montag, 29. November, 11 Uhr, in der AOK-Geschäftsstelle in Gummersbach eröffnet.

Weitere Informationen gibt es bei der Caritas Oberberg, Willbert Paffrath, Tel. 02261 306122.

(rue)