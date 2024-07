Bibliothek in Radevormwald Diese Ferienaktionen bietet die Stadtbücherei

Wie auch in den vergangenen Jahren beteiligt sich die Stadtbücherei am Ferienspaß der Stadt Radevormwald. Bei folgenden Veranstaltungen sind noch Plätze frei: Das Wodo-Puppenspiel zeigt am Mittwoch, 17. Juli, und am Mittwoch, 14. August, das Puppenspiel „Die Biene Maja“ jeweils um 15 Uhr. Das Puppentheater richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Eintrittskarten gibt es in der Stadtbücherei. Die Kosten betragen drei Euro für Kinder und 3,50 Euro für Erwachsene.