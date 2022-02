Landtagswahl im Oberbergischen Kreis : Radevormwalder Kandidat setzt sich nicht durch

Radevormwald/Hückeswagen Björn Opterheidt unterlag bei der Kür für den Landtagswahlkreis Oberberg I. Zum Kandidaten wurde Uwe Söhnchen aus Engelskirchen im Rahmen einer digitalen Versammlung gewählt. Die Mitglieder müssen dies per Brief noch bestätigen.

Am Freitag erhielt der zweite Kandidat, Uwe Söhnchen aus Engelskirchen, die mehrheitliche Unterstützung der Mitglieder. Söhnchen ist ein bekanntes Gesicht in den Reihen der Kreisgrünen, er hatte bereits 2017 als Direktkandidat für den Landtag kandidiert. Björn Opterweidt ist dagegen noch ein Neuling in der Partei, er trat erst im vergangenen Jahr ein. In seiner Bewerbungsrede erklärte er seine Motivation nach dem Rückzug seines Parteifreundes aus dem gleichen Ortsverband: „Mir hat die Kandidatur von Leon imponiert – und mich motiviert, es auch zu wagen. Mit meinem Engagement will ich die Menschen überzeugen und Stimmen für die grünen Ideen gewinnen!“