Freizeit in Radevormwald : „life-ness“ wartet aufs Startsignal

Die Becken im „life-ness“ sind bereits wieder mit Wasser gefüllt. Noch fehlt aber das „Go“ vom Land, um den Badebetrieb wieder zu beginnen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Das Schwimmbecken ist bereits wieder gefüllt, Kurse beginnen wieder. Nach dem Stufenplan des Landes sollen Hallenbäder ab dem 30. Mai wieder öffnen durfen. Was noch fehlt, ist die Erlaubnis aus Düsseldorf.

Noch kann Marzena Weinlich, die Marketing-Leiterin des Freizeitbades „life-ness“ kein konkretes Datum nennen, wann in der Einrichtung an der Carl-Diem-Straße wieder geschwommen werden kann. „Wir warten auf die aktuelle Schutzverordnung und auf das ,Go’ des Landes“, erklärt sie. Vorher ist eine Öffnung rechtlich nicht möglich, auch wenn im Grunde alles für die Badefreunde bereitsteht. „Das Becken ist bereits wieder voll“, erklärt Weinlich. Ein kurzfristiger Start wäre also kein Problem.

Immerhin können einige Aktivitäten, die wegen der Corona-Pandemie erst einmal nicht stattfinden konnten, nun wieder beginnen. Nachdem der Fitness-Bereich bereits Mitte des Monats wieder geöffnet werden konnte, werden ab dem Sonntag auch wieder Fitness-Kurse stattfinden. „Auch der Reha-Sport wird ab der nächsten Woche wieder beginnen“, erklärt Marzena Weinlich. „Allerdings nur auf dem Trockenen.“ Damit für die Kursteilnehmer auch genügend Platz da ist, um die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände einzuhalten, werden die Kurse in die Halle des Nessi-Kinderlandes verlegt, das bislang auch noch geschlossen bleiben muss. Die erwähnten Kurse können nun wieder über die Internetseite des Freizeitbades life-ness.de gebucht werden.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte Anfang Mai einen Vier-Stufen-Plan vorgestellt, in dem unter anderem die Wiederöffnungen von Gastronomie, Sportstätten und anderen Einrichtungen ab bestimmten Terminen in Aussicht gestellt wurde. Eine Öffnung der Hallenbäder vor Samstag, 30. Mai, war demnach nicht möglich. Nun also muss die Landesregierung das erlösende Wort sagen, damit die Schwimmbäder wieder Badewillige empfangen dürfen.