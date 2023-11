Firma Kuhn Edelstahl in Radevormwald Auszubildende in schauriger Mission unterwegs

Halloween-Kürbisse in der Grundschule – das ist in diesen gruseligen Tagen rund um Halloween nicht unbedingt etwas Außergewöhnliches: In der Woche vor Halloween haben aber die Auszubildenden der Firma Kuhn Edelstahl die Grundschule Bergerhof in eine gruselig spaßige Halloween- Werkstatt verwandelt. Und das ist dann ja doch schon etwas außergewöhnlicher.