Medikamentenversorgung in Radevormwald Apotheken bleiben am Mittwoch den ganzen Tag geschlossen

Auf drei Kernkritikpunkte bringt es Apotheker Dr. Ralph Bültmann von der Bergischen Apotheke und der Fuchs-Apotheke, wenn es um den bundesweiten Protesttag morgen, Mittwoch, 14. Juni, geht: „Wir müssen Alternativen für fehlende Arzneimittel suchen, Genehmigungen bei den Krankenkassen beantragen und unsinnige Dokumentationen ausfüllen“, schreibt der Sprecher der Apotheken in der Bergstadt, die am Mittwoch komplett schließen werden. Die Kunden wurden im Vorfeld ausgiebig über den Hintergrund des Streiks informiert und dürften somit am Mittwoch nicht überrascht sein, wenn die Türen der Apotheken geschlossen bleiben. Wer also auf Medikamente angewiesen ist, sollte schauen, dass nicht ausgerechnet am Mittwoch die Vorräte aufgebraucht sind, sondern sich rechtzeitig eindecken.