Bergische Apotheke in Radevormwald Vereine unterstützen mit Briefkästen

Vereine sind ganz wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben in einer Stadt. Vereine sind Heimat, sind Treffpunkte, sie bringen Menschen zusammen, sorgen für Zusammenhalt und Gemeinschaft. Auch in Radevormwald. „Niemand stärkt das Gemeinschaftsleben in unserer Stadt so wie die Radevormwalder Vereine“, findet auch Dr. Ralph Bültmann von der Bergischen Apotheke. Ob mit sportlicher Ausdauer, sozialem Engagement oder musikalischer Freude: Viele Menschen in der Bergstadt seien Mitglied in einem oder gleich in mehreren Vereinen und würden so den Zusammenhalt in der Stadt fördern.