Nach Werteunion-Treffen in Radevormwald AL: Politik und Bürger sind jetzt gefordert

Der Aufstieg des Nationalsozialismus habe viele Ursachen, sicher auch die Verunsicherung vieler Menschen wegen der Weltwirtschaftskrise. „Heute haben wir es mit zahlreichen Krisenherden zu tun“, sagt Ebbinghaus. Das sich deshalb viele Menschen in die Vergangenheit zurücksehnen, sei nicht verwunderlich. Dazu scheinen seiner Ansicht nach auch die Mitglieder der neuen Unternehmerunion zu gehören. Die Behauptung, dass es Deutschland immer gut gegangen wäre, wenn es gute Beziehungen zu Russland gehabt habe, sei inhaltlich in dieser Pauschalität nicht zu halten. Problematisch sei an dieser Behauptung, dass sie stillschweigend nahelege, dass die derzeit „schlechten“ Beziehungen zu Russland Folge deutscher Politik sei. „Glaubt man in der Werteunion wirklich, dass angesichts des Angriffskrieges auf die Ukraine, Deutschland sich einen Sonderstatus hätten bewahren können, um die preiswerten Energieimporte zu erhalten?, fragt Ebbinghaus Eine solche Politik hätte die Existenz der Europäischen Union gefährdet und hätte uns weiter abhängig von Russland werden lassen. „Die Demokratie wäre dann kein Wert mehr, den wir verteidigen wollen“; betont Ebbinghaus.